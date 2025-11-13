CO2-Ausstoß steigt weiter – Klima-Budget läuft ab

Die Infografik zeigt den Treibhausgas-Ausstoß pro Kopf im Jahr 2024 in verschiedenen Ländern und Regionen. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben mit 25,6 Tonnen den höchsten Wert, gefolgt von Australien mit 22,3 Tonnen und den USA mit 17,3 Tonnen. Der weltweite Durchschnitt liegt bei 6,6 Tonnen. Seit 1990 ist der Ausstoß in den USA und der EU-27 deutlich gesunken, während er in China gestiegen ist. Quelle: EU/EDGAR.