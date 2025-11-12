Österreichs Frauen starteten mit Sieg in EM-Quali!

Das österreichische Frauen-Basketball-Nationalteam ist erfolgreich in die Qualifikation für die EM 2027 gestartet!
Die Auswahl des neuen Teamchefs Jesper Sundberg setzte sich am Mittwoch in Wien vor einer Rekordkulisse von etwa 1800 Zuschauern gegen Norwegen souverän mit 63:48 (26:23) durch. Beste Werferin war die überragende Sarah Sagerer mit 23 Punkten. In der Gruppe D bekommt es Österreich am Samstag (18) auch in der Sport Arena mit Großbritannien zu tun.
Am Dienstag (19 Uhr) wartet ein Auswärtsspiel gegen die Schweizerinnen, die genauso wie die Britinnen stärker als die rot-weiß-rote Auswahl einzuschätzen sind.
Die Truppe des Schweden Sundberg, der sein Amt vor wenigen Wochen übernommen hatte, hat sich den Einzug in die zweite Qualifikationsphase zum Ziel gesetzt. Die zwei besten Teams aller sieben Gruppen sowie die drei besten Drittplatzierten steigen in die zweite Runde auf. Die Rückspiele finden im März 2026 statt.
