Aus der Traum: Hartberg muss die Segel streichen

Jetzt geht es nach Belgien

„Service und Annahme waren nicht so gut. Wir konnten leider bei der Energie auch nicht aus dem Vollen schöpfen. Nach unserem dichten Programm kann ich aber keinem einen Vorwurf machen“, meinte Hirczy. Damit geht es für die Hartberger im CEV-Cup weiter – dort warten am 10. Dezember daheim die Belgier von Tectum Achel.