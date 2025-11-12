„Escapade“
Sonnensturm kommt Bezos-Rakete in die Quere
Dem Weltraumunternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos hat nun ein gewaltiger Sonnensturm einen Strich durch die Rechnung gemacht: Der zweite Start der leistungsstarken Schwerlastrakete „New Glenn“ musste verschoben werden.
Der heftige Sonnensturm hatte unter anderem in einigen Gebieten der Erde zu Signalunterbrechungen bei der Funkkommunikation und bei Satellitennavigationsanwendungen geführt sowie für Polarlichter bis weit in den Süden gesorgt.
Besonders um die Ladung der Rakete lagen daher die Nerven blank, immerhin sollte sie zwei Mars-Orbiter der US-Raumfahrtbehörde Nasa ins All bringen. Mit der „Escapade“ genannten Mission will die Nasa unter anderem die Atmosphäre des roten Planeten untersuchen. Man habe Sorge vor möglichen Auswirkungen des Sonnensturms auf die „Escapade“-Orbiter gehabt, hieß es von Blue Origin. Mögliche neue Starttermine würden derzeit untersucht.
Start war für Sonntag geplant
Der Start der „New Glenn“ vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral war eigentlich bereits für Sonntag geplant gewesen, dann aber wegen schlechten Wetters verschoben worden. Beim Erstflug hatte es die Rakete im Januar direkt ins All geschafft. In Zukunft will Blue Origin damit dem Unternehmen SpaceX Konkurrenz machen, das aktuell die kommerzielle Raumfahrt dominiert.
