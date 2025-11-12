Sonnensturm kommt Bezos-Rakete in die Quere

Besonders um die Ladung der Rakete lagen daher die Nerven blank, immerhin sollte sie zwei Mars-Orbiter der US-Raumfahrtbehörde Nasa ins All bringen. Mit der „Escapade“ genannten Mission will die Nasa unter anderem die Atmosphäre des roten Planeten untersuchen. Man habe Sorge vor möglichen Auswirkungen des Sonnensturms auf die „Escapade“-Orbiter gehabt, hieß es von Blue Origin. Mögliche neue Starttermine würden derzeit untersucht.