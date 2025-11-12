F1-Held Lewis Hamilton vor Rauswurf bei Ferrari?

Er mag gemeinsam mit Michael Schumacher Rekordweltmeister in der Formel 1 sein, aber in der laufenden Saison wirkt Lewis Hamilton regelrecht wie aus der Zeit gefallen! Mehr schlecht als recht schleppt sich der Brite, der heuer mit großen Vorschusslorbeeren von Mercedes zu Ferrari gewechselt war, über die Rennstrecken. Womöglich zu schlecht, denn wie Sky-Experte Ralf Schumacher nun andeutet, könnte man bei der Scuderia nun daran denken, die Legende aufs Altenteil zu schicken, abzuservieren …