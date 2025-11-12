Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schumacher-Verdacht

F1-Held Lewis Hamilton vor Rauswurf bei Ferrari?

Formel 1
12.11.2025 20:51
Ralf Schumacher könnte sich vorstellen, dass Lewis Hamilton bei Ferrari bald von Oliver Bearman ...
Ralf Schumacher könnte sich vorstellen, dass Lewis Hamilton bei Ferrari bald von Oliver Bearman ersetzt wird …(Bild: Krone KREATIV/AFP)

Er mag gemeinsam mit Michael Schumacher Rekordweltmeister in der Formel 1 sein, aber in der laufenden Saison wirkt Lewis Hamilton regelrecht wie aus der Zeit gefallen! Mehr schlecht als recht schleppt sich der Brite, der heuer mit großen Vorschusslorbeeren von Mercedes zu Ferrari gewechselt war, über die Rennstrecken. Womöglich zu schlecht, denn wie Sky-Experte Ralf Schumacher nun andeutet, könnte man bei der Scuderia nun daran denken, die Legende aufs Altenteil zu schicken, abzuservieren …

0 Kommentare

Keine Frage, die Zahlen lügen nicht: Nach 21 Grand-Prix-Wochenenden liegt der frühere Strahlemann der Königsklasse des Motorsports nur auf Platz 6 der WM-Wertung, auf den Führenden Lando Norris fehlen ihm 242 Punkte – er selbst hält bei 148 ...

Lesen Sie auch:
Lewis Hamilton
Aus in Brasilien
Hamilton frustriert: „Ich lebe in einem Albtraum“
10.11.2025
Der Frust war groß
Lewis Hamilton flucht: „Diese Leute sind ein Witz“
11.11.2025

„Bearman, der mit dem Haas Wunderdinge macht!“
Der mit den Gesetzmäßigkeiten in der Formel-1-Welt wohlvertraute Schumacher erklärte nun im Podcast Backstage Boxengasse von Sky, dass er sich vorstellen könnte, dass Ferrari den 40-Jährigen auszahlt und zukünftig stattdessen Oliver Bearman, „der mit dem Haas Wunderdinge macht“, hinters Lenkrad lässt. Und wieso gerade Bearman?

Nun, weil der 20-jährige Brite in der „Driver Academy“ der Italiener ausgebildet wurde und zudem sein Formel-1-Debüt in der vorigen Saison als Ersatz für den nach einer Blinddarm-OP ausgefallenen Carlos Sainz in einem Ferrari gefeiert hatte. In Saudi-Arabien konnte er damals auf Anhieb überzeugen und nach Quali-Platz 11 das Rennen auf Platz 7 abschließen.

Lesen Sie auch:
Lewis Hamilton und Charles Leclerc im einzigen roten Auto, das in Sao Paulo ins Ziel kam.
Bei Ferrari rumort es
Maulkorb für Hamilton mit Blick auf seinen Ersatz
11.11.2025
„Schlimmer geht nicht“
Lewis Hamilton: „So will ich keine Rennen fahren“
25.10.2025

„... Fahrer, die weniger reden sollten!“
Nach dem Grand Prix von São Paulo hatte Ferrari-Präsident John Elkann seine Fahrer-Paarung ungewöhnlich deutlich kritisiert: „Sicher haben wir Fahrer, die sich mehr aufs Fahren konzentrieren und weniger reden sollten.“

Auch wenn er seinen Grant nicht näher ausführte, gehen Beobachter davon aus, dass dieser weniger gegen Charles Leclerc als eben gegen Hamilton gerichtet war, der den Italienern noch immer den ersten Stockerlplatz schuldig ist und zuletzt gejammert hatte, dass er „in einem Albtraum“ lebe …

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
89.366 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
84.756 mal gelesen
Niederösterreich
Kaufprüfgutachten positiv, trotzdem kein „Pickerl“
82.395 mal gelesen
Auch eine Beschwerde über die zentrale ÖAMTC-Stelle brachte bislang keine Einsicht oder Lösung: ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
827 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf