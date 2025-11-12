EM 2028 mit Final-Runde im Wembley Stadion!

Die Fußball-EM 2028 in Großbritannien und Irland endet mit drei Spielen im Londoner Wembley-Stadion!
Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Abend am Piccadilly Circus in der englischen Hauptstadt mitteilte, werden beide Halbfinal-Partien sowie das Endspiel 2028 in der 86.000 Fans fassenden Arena gespielt. Das Finale wird am 9. Juli um 18 Uhr MESZ angepfiffen. Eröffnet wird das Turnier genau einen Monat zuvor am 9. Juni im walisischen Cardiff.
Anstoßzeiten um 15 Uhr, 18 Uhr und 21 Uhr
Die vier Viertelfinal-Spiele werden in Dublin, Glasgow sowie ebenfalls in Cardiff und London/Wembley gespielt. Die UEFA bestätigte drei Anstoßzeiten für das Turnier mit 24 Mannschaften und 51 Spielen: 15 Uhr, 18 Uhr und 21 Uhr (jeweils MESZ).
Der genaue Spielplan wird nach der Auslosung 2027 veröffentlicht. Die Lose für die EM-Qualifikation werden am 6. Dezember 2026 in Belfast gezogen. Gespielt wird 2028 in neun Stadien in acht Städten in England, Wales, Schottland und Irland.
Die abschließenden drei Spiele einer EM in einem Stadion hatte es zuletzt 2021 gegeben. Bei der wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschobenen Endrunde waren beide Halbfinal-Spiele sowie das Endspiel ebenfalls im Londoner Wembley-Stadion ausgerichtet worden.
