Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In 86.000er-Arena

EM 2028 mit Final-Runde im Wembley Stadion!

Fußball International
12.11.2025 23:22
Das Londoner Wembley-Stadion
Das Londoner Wembley-Stadion(Bild: GEPA)

Die Fußball-EM 2028 in Großbritannien und Irland endet mit drei Spielen im Londoner Wembley-Stadion!

0 Kommentare

Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Abend am Piccadilly Circus in der englischen Hauptstadt mitteilte, werden beide Halbfinal-Partien sowie das Endspiel 2028 in der 86.000 Fans fassenden Arena gespielt. Das Finale wird am 9. Juli um 18 Uhr MESZ angepfiffen. Eröffnet wird das Turnier genau einen Monat zuvor am 9. Juni im walisischen Cardiff.

Anstoßzeiten um 15 Uhr, 18 Uhr und 21 Uhr
Die vier Viertelfinal-Spiele werden in Dublin, Glasgow sowie ebenfalls in Cardiff und London/Wembley gespielt. Die UEFA bestätigte drei Anstoßzeiten für das Turnier mit 24 Mannschaften und 51 Spielen: 15 Uhr, 18 Uhr und 21 Uhr (jeweils MESZ).

Der genaue Spielplan wird nach der Auslosung 2027 veröffentlicht. Die Lose für die EM-Qualifikation werden am 6. Dezember 2026 in Belfast gezogen. Gespielt wird 2028 in neun Stadien in acht Städten in England, Wales, Schottland und Irland.

Die abschließenden drei Spiele einer EM in einem Stadion hatte es zuletzt 2021 gegeben. Bei der wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschobenen Endrunde waren beide Halbfinal-Spiele sowie das Endspiel ebenfalls im Londoner Wembley-Stadion ausgerichtet worden.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
94.344 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
85.177 mal gelesen
Niederösterreich
Kaufprüfgutachten positiv, trotzdem kein „Pickerl“
83.146 mal gelesen
Auch eine Beschwerde über die zentrale ÖAMTC-Stelle brachte bislang keine Einsicht oder Lösung: ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
840 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Fußball International
In 86.000er-Arena
EM 2028 mit Final-Runde im Wembley Stadion!
Champions League
3:2 nach 0:2! Bayern feiern Sieg gegen Arsenal
Highlights im VIDEO
1:0! Austria jubelt beim RSC Anderlecht in Belgien
Vor WM-Quali-Finale
Wimmer: „Das ganze Land, alle Fans wollen es!“
„Freue mich sehr!“
Ex-Rapid-Ass wechselt zu Schweizer Rekordmeister!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf