EM 2028 mit Final-Runde im Wembley Stadion!

Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Abend am Piccadilly Circus in der englischen Hauptstadt mitteilte, werden beide Halbfinal-Partien sowie das Endspiel 2028 in der 86.000 Fans fassenden Arena gespielt. Das Finale wird am 9. Juli um 18 Uhr MESZ angepfiffen. Eröffnet wird das Turnier genau einen Monat zuvor am 9. Juni im walisischen Cardiff.