UEFA-Europa-Cup

LIVE ab 18.55 Uhr: Austria gastiert bei Anderlecht

Fußball International
12.11.2025 12:31
(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Es wird ernst für Austrias Frauen im Achtelfinale des UEFA Women‘s Europa Cup. Die Veilchen treffen heute ab 18.55 Uhr auf Belgiens Serienmeister RSC Anderlecht. Bei uns sehen sie dieses Spiel exklusiv auf krone.tv oder hier im Stream.

Porträt von Marco Cornelius
Marco Cornelius
