Türkisches Militärflugzeug in Georgien abgestürzt

Das georgische Innenministerium teilte der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit, die Maschine sei in einem georgischen Bezirk etwa fünf Kilometer von der Grenze entfernt abgestürzt. Der Absturz werde auf Verstoß gegen die Sicherheits- oder Betriebsvorschriften des Luftverkehrs hin untersucht.