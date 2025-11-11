Rettung läuft
Türkisches Militärflugzeug in Georgien abgestürzt
Ein türkisches Militärflugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan abgestürzt. Dabei handelte es sich um ein Transportflugzeug des Typs C130.
Der Flieger sei in Aserbaidschan mit Ziel Türkei gestartet, hieß es aus dem Verteidigungsministerium in Ankara. Rettungsarbeiten seien eingeleitet worden. Zur Unfallursache oder der Besatzung war zunächst nichts bekannt.
Das georgische Innenministerium teilte der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit, die Maschine sei in einem georgischen Bezirk etwa fünf Kilometer von der Grenze entfernt abgestürzt. Der Absturz werde auf Verstoß gegen die Sicherheits- oder Betriebsvorschriften des Luftverkehrs hin untersucht.
Erdogan und Aliyev telefonierten
Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan drückte sein Bedauern aus. Man versuche, die Unfallstelle zu erreichen, sagte er. Der Präsident telefonierte Berichten zufolge mit seinem aserbaidschanischen Kollegen Ilham Aliyev.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.