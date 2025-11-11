Vorteilswelt
Rettung läuft

Türkisches Militärflugzeug in Georgien abgestürzt

Ausland
11.11.2025 16:25
Vieles ist noch unklar (Symbolbild).
Vieles ist noch unklar (Symbolbild).

Ein türkisches Militärflugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan abgestürzt. Dabei handelte es sich um ein Transportflugzeug des Typs C130.



Der Flieger sei in Aserbaidschan mit Ziel Türkei gestartet, hieß es aus dem Verteidigungsministerium in Ankara. Rettungsarbeiten seien eingeleitet worden. Zur Unfallursache oder der Besatzung war zunächst nichts bekannt.

Das georgische Innenministerium teilte der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge mit, die Maschine sei in einem georgischen Bezirk etwa fünf Kilometer von der Grenze entfernt abgestürzt. Der Absturz werde auf Verstoß gegen die Sicherheits- oder Betriebsvorschriften des Luftverkehrs hin untersucht.

Erdogan und Aliyev telefonierten
Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan drückte sein Bedauern aus. Man versuche, die Unfallstelle zu erreichen, sagte er. Der Präsident telefonierte Berichten zufolge mit seinem aserbaidschanischen Kollegen Ilham Aliyev.

