Unternehmer Mahrer | Professor Mahrer

Guten Morgen Newsletter
(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Unternehmer Mahrer. Was der Mann alles kann! Täglich erfährt man mehr über den umtriebigen Immer-Noch-Präsidenten der österreichischen Wirtschaftskammer, der sich ja bekanntlich nach den Desaster-Tagen mit der unerhörten Erhöhung der Kammergehälter, deren angeblicher Halbierung und dem Bekanntwerden der stolzen Gehälter der Kammer-Spitzen bereit erklärt hat, auf einen seiner Nebenjobs, nämlich jenem bei der Nationalbank, zu verzichten. So ist, wie es sich für einen Wirtschaftskammerfunktionär gehört, Mahrer auch Unternehmer. Er ist geschäftsführender Gesellschafter einer „HM Tauern Holding Beteiligungsgesellschaft m.b.H.“. Sie scheint allerdings nicht sonderlich zu florieren: Im Vorjahr erwirtschaftete sie einen ausgewiesenen Bilanzgewinn von 14.367 Euro – etwa die Hälfte des aktuellen Bruttomonatslohnes von Multi-Präsident Mahrer bei Wirtschaftskammer, Wirtschaftsbund und Nationalbank. Und womit hat die „HM Tauern Holding“ dieses wenige Geld verdient? Darüber wollte der sonst so auskunftsfreudige und Transparenz versprechende Mahrer gegenüber der „Krone“ lieber nichts sagen.

0 Kommentare

Professor Mahrer. Dreifacher Präsident, Unternehmer – und noch etwas? Ja! Seit kurzem darf sich Harald Mahrer auch noch „Professor“ nennen. Und der 52-Jährige verschweigt diesen vom Bundespräsidenten üblicherweise eher an Über-60-Jährige verliehenen Ehrentitel auch nicht. So wird er auf der WKO-Homepage als „Präsident Prof. Dr. Harald Mahrer“ geführt, auf der Webseite der ÖNB als „Präsident des Generalrates der Oesterreichischen Nationalbank Prof. Dr. Harald Mahrer“. Und was verschafft ihm diese Ehre? Begründet wird die Auszeichnung mit „hervorragenden Leistungen auf dem Gebiet der Wissenschaft“. Wie das? Achja: Mahrer war ja auch einmal Wissenschaftsminister. Wenn auch nur für kaum mehr als ein halbes Jahr ...

Kommen Sie gut durch den Mittwoch!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
