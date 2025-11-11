Mahrer verliert ein Amt, gewann aber einen Titel

Ämtersammler Harald Mahrer wird seine Position in der Nationalbank zeitnah abgeben, bekam nun aber auch den Berufstitel „Professor“ verliehen. Zu seiner eigenen kleinen Beteiligungsfirma gibt er sich zugeknöpft, das sei seine „Privatsache“.
Seit Tagen steht Österreichs wohl umtriebigster Präsident in der Kritik. Ein von der „Krone“ entzauberter Politiker-Schmäh bei den Kammerlohnerhöhungen und seine vielen verschiedenen Gagen brachten Harald Mahrer in die Kritik. Die Konsequenz: Zumindest zeitnah will der Kammer-Präsident Harald Mahrer sein Amt als Präsident der Nationalbank (OeNB) zurücklegen.
Seit 2018 auch eigene Firma
Umtriebig wird der mächtige ÖVP-Politiker jedenfalls bleiben. Seit dem 19. Jänner 2018 ist Mahrer ja auch Geschäftsführer der HM Tauern Holding, Beteiligungsgesellschaft m. b. H. mit Sitz in Kärnten, Geschäftszweig laut Firmenbuch: Beteiligung an Gesellschaften, insbesondere im Bereich der Tauern. Mahrer übernahm das Unternehmen Anfang Jänner 2018, wenige Monate vor seinem Amtsantritt als WKO-Präsident.
Im Vorjahr betrug der Bilanzgewinn 14.367 Euro. Eine Jahressumme, die der Hälfte des bisherigen Bruttomonatslohns von Mahrer entspricht. Die „Krone“ wollte ihn trotzdem befragen. Was macht das Unternehmen, wofür wurde es gegründet, woran ist es beteiligt, etc.? Der Präsident, der sonst gerne Transparenz lobt, ließ aber ausrichten, das sei „Privatsache“.
Berufstitel Professor
Fest steht: Mahrer wird jetzt zwar ein Amt abgeben, hat heuer dafür aber einen zusätzlichen Titel gewonnen. Mit Entschließung vom 19. März, bekam Dr. Mahrer von Bundespräsident Alexander Van der Bellen „für seine hervorragenden Leistungen auf dem Gebiet der Wissenschaft“ den Berufstitel Professor verliehen.
