Mahrer verliert ein Amt, gewann aber einen Titel

Im Vorjahr betrug der Bilanzgewinn 14.367 Euro. Eine Jahressumme, die der Hälfte des bisherigen Bruttomonatslohns von Mahrer entspricht. Die „Krone“ wollte ihn trotzdem befragen. Was macht das Unternehmen, wofür wurde es gegründet, woran ist es beteiligt, etc.? Der Präsident, der sonst gerne Transparenz lobt, ließ aber ausrichten, das sei „Privatsache“.