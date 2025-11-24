Ruderer fürchten „Sportverbot“ auf Alter Donau

MA 45 wollte Verordnung „einfach“ gestalten

Bei der MA 45 (Wiener Gewässer) ist man sich darüber bewusst, dass Ruderfahrzeuge teilweise schneller unterwegs sind als das festgelegte Tempolimit von zehn km/h. „Aber wir wollten die Verordnung einfach gestalten“, erklärt Abteilungsleiter Gerald Loew gegenüber krone.at. Daher habe man auf Ausnahmeregelungen für Sportboote verzichtet. Diese seien ohnehin zu Zeiten unterwegs, an denen kein großer Verkehr auf der Alten Donau herrsche – Loew sieht daher kein Problem im Tempolimit, auch wenn dieses von Ruderern überschritten wird. Schließlich habe es auch vor der neuen Verordnung eine Geschwindigkeitsbegrenzung gegeben, die für Sportboote nie zum Verhängnis geworden sei.