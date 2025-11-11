Richtungsentscheidung für die Zukunft von Maserati

„Langfristiges Bekenntnis“

Für den Produktionswechsel hat Maserati das Werk in der Emilia-Romagna umfassend modernisiert. Binnen 45 Tagen wurden die Fertigungslinien umgerüstet, um die beiden Gran-Tourer künftig am gleichen Ort wie den Supersportwagen MC20 zu bauen. Damit entstehen nun alle Sportmodelle der Marke wieder in ihrer historischen Heimat. Mit der Rückkehr der GranTurismo-Fertigung nach Modena unterstreicht Maserati laut CEO Jean-Philippe Imparato sein „langfristiges Bekenntnis zur Motor Valley und zur italienischen Handwerkskunst“.