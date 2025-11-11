Vorteilswelt
Marke in der Krise

Richtungsentscheidung für die Zukunft von Maserati

Motor
11.11.2025 10:10
(Bild: Maserati)

Nach einem Werksumbau innerhalb von wenigen Wochen baut Maserati GranTurismo und GranCabrio künftig wieder in Modena. Die Rückkehr ist als Strategiewechsel mit Symbolkraft gedacht.

0 Kommentare

Maserati besinnt sich auf seine Wurzeln: Die Fertigung der Baureihen GranTurismo und GranCabrio kehrt an den traditionsreichen Standort Viale Ciro Menotti in Modena zurück. Bislang liefen die seit 2023 in zweiter Generation produzierten Modelle im Stellantis-Werk Mirafiori in Turin vom Band.

Zum Produktionsauftakt präsentierte Maserati zwei exklusive Einzelstücke.
Zum Produktionsauftakt präsentierte Maserati zwei exklusive Einzelstücke.(Bild: Maserati)

„Langfristiges Bekenntnis“
Für den Produktionswechsel hat Maserati das Werk in der Emilia-Romagna umfassend modernisiert. Binnen 45 Tagen wurden die Fertigungslinien umgerüstet, um die beiden Gran-Tourer künftig am gleichen Ort wie den Supersportwagen MC20 zu bauen. Damit entstehen nun alle Sportmodelle der Marke wieder in ihrer historischen Heimat. Mit der Rückkehr der GranTurismo-Fertigung nach Modena unterstreicht Maserati laut CEO Jean-Philippe Imparato sein „langfristiges Bekenntnis zur Motor Valley und zur italienischen Handwerkskunst“.

Maserati GranTurismo Meccanica Lirica One-Off und GranCabrio Meccanica Lirica One-Off
Maserati GranTurismo Meccanica Lirica One-Off und GranCabrio Meccanica Lirica One-Off(Bild: Maserati)

Zum Produktionsauftakt präsentierte Maserati zwei exklusive Einzelstücke: den GranTurismo Meccanica Lirica One-Off und den GranCabrio Meccanica Lirica One-Off. Beide Sonderanfertigungen tragen eigens entwickelte Lackierungen und verweisen auf die Operntradition Modenas.

Lesen Sie auch:
Gefährdete Art
Maserati MCPura: Lebenszeichen mit Dreizack
26.07.2025
Wie lang geht das gut?
Stellantis hungert Luxus-Tochter Maserati aus
08.04.2025

Passend dazu bietet Maserati künftig ein „Meccanica Lirica“-Ausstattungspaket für alle Varianten der beiden Modellreihen an. Es übernimmt charakteristische Design- und Materialelemente der One-Offs und überträgt deren Stil in die Serienproduktion.

