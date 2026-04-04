Yvonne Weilharter ballert die Veilchen ins Finale

Es war ein hartes Stück Arbeit, letztendlich aber nie wirklich gefährdet. Die Frauen der Wiener Austria stehen nach dem 2:0-Heimsieg über Sturm Graz völlig verdient im Cup-Endspiel. Yvonne Weilharter profitiert jeweils von Vorlagen ihrer Kollegin Louise Schöffel. Im Video sehen Sie die wichtigsten Szenen der Partie!