WSG dreht Spiel und stößt WAC tiefer ins Elend!

Die Stimmen:

Philipp Semlic (WSG-Trainer): „Natürlich war es nicht schön, mit zwei Niederlagen in die Quali-Gruppe zu starten. Aber wir haben kühlen Kopf bewahrt und auch heute nach dem 0:1 Ruhe ausgestrahlt. Das war sicherlich eine heikle Situation. Aber meine Mannschaft ist mit viel Energie und Überzeugung aus der Pause gekommen. Wir haben uns dann viele Torchancen erspielt. Das spricht Bände und macht mich sehr stolz. Es war sicherlich ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt, aber auch nicht mehr.“



Ismail Atalan (WAC-Trainer): „Wir haben heute einfach zu viele Standards zugelassen. Wir wussten, wie gefährlich die WSG in diesen Situationen ist. Dadurch haben wir sie wieder ins Spiel zurückgelassen. Das müssen wir uns einfach vorwerfen. Wir müssen schauen, dass wir in diesen Situationen einfach stabiler werden. Es gilt jetzt, weiterzuarbeiten. Wir haben vor zwei Wochen gegen Altach ein gutes Spiel gemacht und auch heute war die erste Halbzeit gut. Aber eines ist klar: Wir müssen besser verteidigen.“