Das „Handball-Dorf“ brennt auf die Party-Sensation

Zurück zu Sebastian: Er, mit 27 zwei Jahre älter, erhielt zur Zeit bei Konstanz(D) 2024 das Angebot als UHE-Spielertrainer, feierte dann den Zweitliga-Aufstieg und studiert in Krems Physiotherapie. „Ich habe einen der gefragten Plätze bekommen, noch ein Jahr. Zeitlich nicht leicht alles – aber eine coole Aufgabe, die Freude macht. Ich habe den Klub professionalisiert. Wir haben noch viel vor.“



Krems sehr fokussiert

Das weiß auch Krems-Coach Ibish Thaqi: „Eggenburg macht viel. Wir freuen uns sehr, dort zu spielen – das gab’s nicht oft.“ Dass man nach dem Double 2019 im Cup stets im Viertelfinale rausflog? „Teils blöd, teils verdient. Wir nehmen diese Aufgabe sehr ernst, wollen den ,Event’ aber auch genießen.“