Enormer Rauch: Filteranlage in Tischlerei brannte

Heikler Einsatz für die Florianijünger aus Zell am Ziller (Tiroler Bezirk Schwaz) am Freitag. In einer Tischlerei drang Rauch aus einer Filteranlage. Die Einsatzkräfte rückten aus, um den Brand zu löschen und Schlimmeres zu verhindern.
Am Freitag heulten in Zell am Ziller die Sirenen auf. In einer Tischlerei entwickelte sich eine starke Rauchentwicklung aus einer Filteranlage. 25 Florianijünger rückten mit fünf Fahrzeugen aus, um das Feuer zu löschen.
Die Einsatzkräfte leiteten umgehend einen gezielten Löschangriff ein. Die Anlage wurde zunächst mit Wasser geflutet, um eine weitere Ausbreitung des Feuers einzudämmen.
Langer und nicht ungefährlicher Einsatz
Anschließend wurde die Filteranlage teils unter schwerem Atemschutz geöffnet und vollständig freigelegt, um versteckte Glutnester aufzuspüren und zu löschen. Dabei besteht ein erhöhtes Risiko einer unbemerkten Brandausbreitung. Nach rund dreieinhalb Stunden konnte schließlich „Brand aus“ vermeldet werden.
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