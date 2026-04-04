Enormer Rauch: Filteranlage in Tischlerei brannte

Langer und nicht ungefährlicher Einsatz

Anschließend wurde die Filteranlage teils unter schwerem Atemschutz geöffnet und vollständig freigelegt, um versteckte Glutnester aufzuspüren und zu löschen. Dabei besteht ein erhöhtes Risiko einer unbemerkten Brandausbreitung. Nach rund dreieinhalb Stunden konnte schließlich „Brand aus“ vermeldet werden.