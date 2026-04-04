Hiemer im letzten Sprint ihrer Laufbahn Siebente!

Die mit Saisonende von der Weltcup-Bühne abtretende Skibergsteigerin Johanna Hiemer hat im letzten Sprint ihrer Laufbahn das Finale knapp verpasst und Rang sieben belegt!
Für die ÖSV-Männer um Paul Verbnjak war am Samstag in Villars-sur-Ollon bereits im Viertelfinale Endstation.
Der Kärntner sicherte sich mit Rang 17 aber die nötigen Punkte, um Rang zwei im Gesamtweltcup endgültig zu fixieren.
Am Sonntag bestreitet er mit Hiemer die abschließende Mixed-Staffel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.