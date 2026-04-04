Manchester City feiert Cup-Party gegen Liverpool

Manchester City feiert einen 4:0-Kantersieg gegen den FC Liverpool und steht somit zum achten Mal in Folge im FA-Cup-Halbfinale – ein Rekordwert. Stürmer-Star Erling Haaland erzielte dabei einen Hattrick.
Manchester City hat den Schlager im Viertelfinale des FA-Cups dank Erling Haaland eindrucksvoll für sich entschieden und Liverpool noch tiefer in die Krise gestürzt. Auch ohne den gelb-gesperrten Trainer Pep Guardiola deklassierte City am Karsamstag den regierenden Meister mit 4:0 (2:0), der Norweger war mit drei Treffern (39./Elfmeter, 45.+2, 57.) der überragende Mann auf dem Platz. Das Tor zum 3:0 steuerte der Ghanaer Antoine Semenyo (50.) bei.
Rekord für ManCity
Haaland brachte die Gastgeber nach Foul von Virgil van Dijk an Nico O‘Reilly per Elfmeter in Führung und legte kurz vor der Pause per Kopf nach Semenyo-Flanke nach. Semenyo mit einem Lupfer und Haaland mit seinem dritten Treffer machten das Debakel für Liverpool perfekt. Manchester City steht zum achten Mal in Folge im Halbfinale des FA-Cups und stellte damit einen Rekord auf, für Liverpool setzte es in der ohnehin verkorksten Saison dagegen den nächsten Tiefschlag.
Nächster Tiefschlag für Liverpool
Dem niederländischen Trainer Arne Slot war schon vor der Pleite heftiger Gegenwind entgegengeblasen. Nach zuletzt nur einem Punkt aus drei Spielen ist Liverpool auf Rang fünf der Premier League abgerutscht und muss um das Champions-League-Ticket bangen, nun ist mit dem Cup-Aus auch die nächste Chance auf einen Titel weg. Und am Mittwoch wartet im Viertelfinale der Champions League Titelverteidiger Paris St-Germain.
Salah vergibt Elfmeter
Die große Chance, zumindest einen Ehrentreffer zu erzielen, verpasste ausgerechnet der im Sommer scheidende Club-Rekordtorschütze Mohamed Salah. Im ersten Spiel seit Bekanntgabe seines Abschieds scheiterte der Ägypter mit einem schwach geschossenen Elfmeter an Torhüter James Trafford (64.).
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