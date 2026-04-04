Manchester City feiert Cup-Party gegen Liverpool

Rekord für ManCity

Haaland brachte die Gastgeber nach Foul von Virgil van Dijk an Nico O‘Reilly per Elfmeter in Führung und legte kurz vor der Pause per Kopf nach Semenyo-Flanke nach. Semenyo mit einem Lupfer und Haaland mit seinem dritten Treffer machten das Debakel für Liverpool perfekt. Manchester City steht zum achten Mal in Folge im Halbfinale des FA-Cups und stellte damit einen Rekord auf, für Liverpool setzte es in der ohnehin verkorksten Saison dagegen den nächsten Tiefschlag.