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Mit 100. Saisontor

3:2 nach 0:2! Bayern dreht irre Partie in Freiburg

Deutsche Bundesliga
04.04.2026 17:34
Beinahe hätte der FC Bayern beim SC Freiburg Punkte liegen gelassen – aber nur beinahe ...
Beinahe hätte der FC Bayern beim SC Freiburg Punkte liegen gelassen – aber nur beinahe ...(Bild: AFP/SILAS STEIN)
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Von krone Sport

Der FC Bayern hat sich bei der Generalprobe für den Champions-League-Kracher bei Real Madrid mit einer spektakulären Aufholjagd Selbstvertrauen geholt! Die Münchner kamen am Samstag in Deutschlands Bundesliga beim SC Freiburg nach einem 0:2-Rückstand dank dreier später Tore noch zu einem 3:2 (0:0). Das große Österreicher-Duell – mit erstmals sechs ÖFB-Teamspielern in den Startaufstellungen – zwischen Werder Bremen und Leipzig gewann RB 2:1 (1:0).

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Die Youngster Tom Bischof (81., 92.) und Lennart Karl (99.) bescherten dem FC Bayern (mit Konrad Laimer ab der 56. Minute) drei Tage vor dem Duell mit Real einen dramatischen Last-Minute-Sieg. Johan Manzambi (46.) und Lucas Höler (71.) hatten die Freiburger um Abwehrchef Philipp Lienhart in Führung gebracht, aus dem ersten Sieg gegen die Münchner seit fast elf Jahren wurde aber nichts.

Die Bayern, die ohne ihren angeschlagenen Torjäger Harry Kane auskommen mussten, steuern in der Bundesliga weiter klar auf die Meisterschaft zu. Zudem stehen sie nun bei 100 Liga-Treffern und somit kurz davor, ihre eigene Bestmarke aus der Saison 1971/72 zu knacken. Torhüter Manuel Neuer parierte bei seinem Comeback zweimal stark, sah beim 0:2 aber nicht gut aus.

Sechs Österreicher starten in Bremen
Leipzig gewann mit Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Xaver Schlager gegen Werder mit Marco Friedl, dem starken Romano Schmid und Marco Grüll – sechs Österreicher zum Anpfiff in einer deutschen Bundesliga-Partie gab es laut Datenanbieter Opta davor noch nie. Werder, das seit 2019 gegen Leipzig sieglos ist, liegt weiter sieben Punkte vor einem Abstiegsplatz, weil auch der VfL Wolfsburg verlor.

Der VW-Werksklub lag mit Patrick Wimmer (bis 66.) bei Bayer Leverkusen 3:1 in Führung, musste sich aber mit 3:6 geschlagen geben und hat unverändert drei Punkte Rückstand auf St. Pauli, das auf dem Relegationsplatz liegt. Borussia Mönchengladbach (mit Kevin Stöger ab 63.) ließ im Kampf um den Klassenerhalt mit einem 2:2 zu Hause gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten 1. FC Heidenheim (Mathias Honask bis 62.) wichtige Punkte liegen.

Rückschlag für Hoffenheim
Die TSG 1899 Hoffenheim erlitt indes auf dem erhofften Weg in die Champions League den nächsten herben Rückschlag. Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer unterlag mit Alexander Prass dem FSV Mainz 05 mit 1:2. Die Rheinhessen jubelten nach zwei Toren von Philip Tietz (13., 79.) über drei wertvolle Punkte im Abstiegskampf und das sechste ungeschlagene Spiel in Serie. Fisnik Asllani (23.) hatte zwischendurch ausgeglichen. Die Kraichgauer sammelten damit in den jüngsten sechs Spielen nur fünf Punkte und gewannen lediglich bei Schlusslicht Heidenheim.

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