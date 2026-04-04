3:2 nach 0:2! Bayern dreht irre Partie in Freiburg

Rückschlag für Hoffenheim

Die TSG 1899 Hoffenheim erlitt indes auf dem erhofften Weg in die Champions League den nächsten herben Rückschlag. Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer unterlag mit Alexander Prass dem FSV Mainz 05 mit 1:2. Die Rheinhessen jubelten nach zwei Toren von Philip Tietz (13., 79.) über drei wertvolle Punkte im Abstiegskampf und das sechste ungeschlagene Spiel in Serie. Fisnik Asllani (23.) hatte zwischendurch ausgeglichen. Die Kraichgauer sammelten damit in den jüngsten sechs Spielen nur fünf Punkte und gewannen lediglich bei Schlusslicht Heidenheim.