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Um fast 11 Sekunden

ÖLV-Youngster unterbietet Limit für die U20-WM

Sport-Mix
04.04.2026 16:25
Pauline Schedler ist in dieser Saison hervorragend in Schuss.
Pauline Schedler ist in dieser Saison hervorragend in Schuss.(Bild: Illinois State University)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Vorarlbergs Leichtathletinnen präsentieren sich in dieser Saison bärenstark! Nachdem Sprinterin Isabel Posch souverän die Quali für die Hallen-WM in Torun geschafft hatte und dort sensationell auf Rang 28 stürmte, schickt sich die nächste Ländle-Dame an, international für Furore zu sorgen.

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Bereits in der Halle hatte die erst 18-jährige Bregenzerwälderin Pauline Schedler, die an der Illinois State University studiert, mit Rekorden am Fließband für Schlagzeilen gesorgt. Auch bei ihrem Einstieg in die Freiluftsaison Ende März war die Andelsbucherin im Rahmen des Joyce Morton-Kief Invitational-Meeting in Normal (US-Bundesstaat Illinois) über 800 Meter in 2:09,30 Minuten nur 0,31 Sekunden über ihrer eigenen Bestmarke und 0,3 Sekunden über dem Limit für die U20-Weltmeisterschaft im August in Eugene geblieben.

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Am Karfreitag dann der nächste Paukenschlag. Bei den Pepsi Florida Relays in Gainesville lief die TS Egg-Athletin die 1500 Meter in 4:16,18 Sekunden. Damit unterbot sie ihren eigenen Landesrekord, aufgestellt im Vorjahr, um mehr als sechs Sekunden.

Zeit hätte 2025 für EM-Bronze gereicht
Zudem blieb Schedler auch ganz klar unter dem Limit für die U20-WM, das bei 4:27,00 Minuten liegt und verbesserte sich in der U20-Jahresbestenliste auf Rang zwölf. Bemerkenswert: Mit ihrer neuen Rekordzeit hätte sie sich bei der U20-EM im Vorjahr zudem die Bronzemedaille geholt.

 

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