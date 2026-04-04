ÖLV-Youngster unterbietet Limit für die U20-WM

Bereits in der Halle hatte die erst 18-jährige Bregenzerwälderin Pauline Schedler, die an der Illinois State University studiert, mit Rekorden am Fließband für Schlagzeilen gesorgt. Auch bei ihrem Einstieg in die Freiluftsaison Ende März war die Andelsbucherin im Rahmen des Joyce Morton-Kief Invitational-Meeting in Normal (US-Bundesstaat Illinois) über 800 Meter in 2:09,30 Minuten nur 0,31 Sekunden über ihrer eigenen Bestmarke und 0,3 Sekunden über dem Limit für die U20-Weltmeisterschaft im August in Eugene geblieben.