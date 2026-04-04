Was die Gebührenzahler vom ORF-Krisenfunk fordern

Eine ordentliche To-do-Liste ist bei einem Aufruf der „Krone“ zur Krise im Staatsfunk zusammengekommen. Weit mehr als 1000 Kommentare trudelten auf den „Stimme Österreichs“-Aufruf der „Krone“ ein. Wir fragten: „Was läuft schief und wo muss angesetzt werden, damit er wieder Vertrauen gewinnt? Was würden Sie ändern?“ Hier die Vorschläge der Leser.
Wenn es darum geht, wie man den ORF verbessern könnte, hat die „Stimme Österreichs“ genügend Vorschläge. Das zeigte sich nach einem Aufruf der „Krone“ inmitten der ORF-Krise.
Eine richtige To-do-Liste für die neue Generaldirektorin Ingrid Thurnher ist entstanden. Nur einige der weit über 1000 Kommentare auf krone.at:
Auf Ingrid Thurnher warten also ohne Frage große Aufgaben – ob sie sich nach den ersten Erfahrungen für die nächste Amtsperiode bewerben wird?
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