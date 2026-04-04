Was die Gebührenzahler vom ORF-Krisenfunk fordern

Eine ordentliche To-do-Liste ist bei einem Aufruf der „Krone“ zur Krise im Staatsfunk zusammengekommen. Weit mehr als 1000 Kommentare trudelten auf den „Stimme Österreichs“-Aufruf der „Krone“ ein. Wir fragten: „Was läuft schief und wo muss angesetzt werden, damit er wieder Vertrauen gewinnt? Was würden Sie ändern?“ Hier die Vorschläge der Leser.