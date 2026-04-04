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„Stimme Österreichs“

Was die Gebührenzahler vom ORF-Krisenfunk fordern

Medien
04.04.2026 16:04
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Eine ordentliche To-do-Liste ist bei einem Aufruf der „Krone“ zur Krise im Staatsfunk zusammengekommen. Weit mehr als 1000 Kommentare trudelten auf den „Stimme Österreichs“-Aufruf der „Krone“ ein. Wir fragten: „Was läuft schief und wo muss angesetzt werden, damit er wieder Vertrauen gewinnt? Was würden Sie ändern?“ Hier die Vorschläge der Leser.

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Wenn es darum geht, wie man den ORF verbessern könnte, hat die „Stimme Österreichs“ genügend Vorschläge. Das zeigte sich nach einem Aufruf der „Krone“ inmitten der ORF-Krise.

Eine richtige To-do-Liste für die neue Generaldirektorin Ingrid Thurnher ist entstanden. Nur einige der weit über 1000 Kommentare auf krone.at:

  • Für den User Gonzo.Mupped „gehört zB. der riesige Stiftungsrat sofort aufgelöst und mit nur maximal 5-6 kompetenten Räten neu aufgesetzt“.
  • Den Stiftungsrat zu entpolitisieren, war auch für viele andere Leser Thema: „Den Stiftungsrat abschaffen, dafür einen Aufsichtsrat mit denselben Rechten und Pflichten wie eine AG“, schlug etwa User Wolff02 vor.
  • Die kürzlich veröffentlichten enormen Gehälter der Spitzenverdiener zu senken, wünschen sich viele Gebührenzahler: „Gehälter an messbare Leistung anpassen. Politisch unabhängig werden“, fordert ein „Krone“-Leser.
  • Die verpflichtende Haushaltsabgabe ist vielen ein Dorn im Auge. Das Posting von NixMausi sprach dabei vielen aus der Seele: „Die Abschaffung der Haushaltsabgabe ist unumgänglich. Wenn der ORF das Geld durch Leistung verdienen muss, dann werden die Manager schnell wieder vernünftig werden.“
  • Ein Poster namens Regulator schrieb an die neue ORF-Chefin: „Frau Thurnher, Sie sollten aufgrund des ORF-Wahnsinns die Zwangsgebühren radikal senken.“
Ingrid Thurnher hat eine lange To-do-Liste, will den Ruf des ORF wiederherstellen.
Ingrid Thurnher hat eine lange To-do-Liste, will den Ruf des ORF wiederherstellen.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
  • Mehrere Kritiker vermuten, dass Posten unter der Hand vergeben werden. Pitti3000 wünscht sich: „Nur noch Leute durch öffentliche Ausschreibung einstellen. Und ganz wichtig ist natürlich volle Kostentransparenz. Jeder Cent muss dokumentiert sein, ebenso wie jede Entscheidung den Bürgern zugänglich sein sollte.“
  • Am Programm selbst wurde häufig die Sportberichterstattung sowie Wiederholungen alter Sendungen moniert.
  • User Kairos findet außerdem: „Der ORF braucht keine Auslandskorrespondenten. Bis diese am Abend ihren Auftritt haben, habe ich mich schon Stunden vorher online informiert.“
  • Für den Leser JosefMeinrad würde ein ORF-Sender reichen.
  • Ewald3865 wiederum schlägt vor: „Der ORF soll sich mit Werbung selbst finanzieren.“
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Auf Ingrid Thurnher warten also ohne Frage große Aufgaben – ob sie sich nach den ersten Erfahrungen für die nächste Amtsperiode bewerben wird?

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