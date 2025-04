Stellantis hungert Luxus-Tochter Maserati aus

Der Niedergang der gesamten italienischen Autoindustrie hat sich 2024 drastisch verschärft. Besonders schlecht lief es im Stellantis-Hauptwerk in Mirafiori in Turin, wo die Produktion um 70 Prozent schrumpfte. Nur das Maserati-Werk in Modena verzeichnete mit minus 79 Prozent einen noch stärkeren Einbruch. „Wir machen uns große Sorgen um Maserati“, sagte Uliano. „Wir erwarten schnell ein klares und detailliertes Projekt für Maserati.“