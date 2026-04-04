Bontus überzeugte bei Comeback-Regatta als Dritter

„Viele positive Takeaways“

„So eine Rückkehr und gleichzeitig so ein Saisonauftakt machen Spaß und geben viel Selbstvertrauen für die kommenden Herausforderungen. Ich habe schon sehr viele positive Takeaways von den letzten Tagen, aber auch ein paar Punkte, die verbessert gehören“, sagte Bontus. Als nächste Regatta steht ab 18. April in Frankreich der Sailing-Grand-Slam-Bewerb vor Hyeres auf dem Programm. „Bis dahin ist nicht viel Zeit – aber ausreichend, um nachzubessern und am Feinschliff zu arbeiten“, so Bontus.