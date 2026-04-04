Touristen blieben mit Mietauto im Schnee stecken

Verkehrszeichen ignoriert

In beiden Fällen musste die Feuerwehr ausrücken, um die Mietautos zu lokalisieren und zu bergen. Wie die Polizei berichtet, haben die Touristen die aufgestellten Verkehrszeichen entweder ignoriert oder nicht richtig erkannt. Bemühungen, die Sperre der Forststraße in allen Navis zu verankern, seien bisher ohne Erfolg geblieben, hieß es aus der Polizeiinspektion Bad Goisern.