Boot auf Alter Donau gekentert: Kinder an Bord!

Rettungseinsatz am Ostersamstag auf der Alten Donau in Wien: Am Nachmittag kenterte plötzlich ein Segelboot mit insgesamt fünf Personen an Bord – darunter auch zwei Kinder!
„Alle Personen konnten sich noch vor unserem Eintreffen selbst ans Ufer retten“, berichtet Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf von der Berufsfeuerwehr Wien der „Krone“. Glück im Unglück: Alle Insassen trugen Schwimmwesten.
Schiffbrüchige mit Schrecken davongekommen
Dennoch dürfte der Schock tief gesessen sein – die Beteiligten kamen mit Unterkühlung davon, blieben aber ansonsten unverletzt. „Sie müssen einen irrsinnigen Schrecken gehabt haben“, so Schimpf.
Die alarmierten Kräfte rückten rasch aus, Einsatztaucher richteten das gekenterte Boot wieder auf. Bereits am Nachmittag konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.