Mercedes GLE: Update statt Abschied für SUV/Coupé

Besondere Aufmerksamkeit erhält der Plug-in-Hybrid 450e, der im Vergleich zum Vorgänger eine um 55 kW höhere Systemleistung hat und eine rein elektrische Reichweite von 106 Kilometern schafft. Da bieten einige chinesische Hersteller bereits deutlich mehr. Doch konzeptionell gab die GLE-Plattform nicht mehr her. „Für Europa ist die Reichweite in den meisten Fällen völlig okay“ sagt Entwicklungschef Jörg Burzer, „und für den chinesischen Markt planen wir, den GLE zu lokalisieren und eventuell eine verlängerte Version mit dann auch größerer Reichweite anzubieten.“ Wurden Plug-in-Hybride lange Zeit als Brückentechnologie kritisch beäugt, übertreffen sie gerade in China momentan die Zuwachsraten reiner Elektroautos (BEV). Offensichtlich sind sie die richtige Antwort auf eine Welt, in der politische Rahmenbedingungen und Kundenbedürfnisse zunehmend auseinanderdriften.