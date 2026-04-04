Der GAK-Erfolgslauf reißt auch gegen BW Linz nicht

Die Stimmen:

Ferdinand Feldhofer (GAK-Trainer): „Ich bin sehr erleichtert, auch ein bisschen ausgelaugt. Das Spiel hat sehr viel Substanz gekostet, weil nicht alles so leicht von der Hand gegangen ist wie gewünscht. Das Spiel hatte etwas mehr Bedeutung als die anderen zuvor, aber im Playoff kann alles schnell wieder anders sein. Ich werde mit Harakate über seinen Torjubel reden. So etwas braucht er sich nicht leisten, das taugt mir gar nicht, das hat er auch nicht notwendig. Wir wollen das jetzt fertig machen, bis der Abstieg rein rechnerisch nicht mehr möglich ist, aber heute war ein größerer Schritt als in den Spielen zuvor.“



Michael Köllner (Blau-Weiß-Linz-Trainer): „Es war im Vorhinein klar, dass es für uns im Abstiegskampf ein hartes Rennen wird. Wir haben es leider verpasst, das 2:1 zu machen, dann bekommen wir das Tor aus einem abgefälschten Schuss. Wir hätten kaltschnäuziger auftreten müssen. Wir werden Siege brauchen, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir das auch schaffen werden.“