Mahrer darf noch bleiben | Politisch erledigt

Mahrer darf noch bleiben. Harald Mahrer, der Präsident der Wirtschaftskammer, habe in der vergangenen Woche rund um die unerhörte 4,2-Prozent-Erhöhung der Gehälter der WKO-Mitarbeiter, um die folgende halbe Wahrheit zur Halbierung der Erhöhung und rund um die unerhörten Gehälter für die Kammerbonzen alles falsch gemacht, schrieb ich gestern hier an dieser Stelle. Schlusssatz des gestrigen Newsletters: „Einen Rücktritt schloss Mahrer trotz aller Fehlleistungen allein in dieser Woche am Samstag noch aus. Noch.“ Nächster Akt am Sonntag: Mahrer lädt die WKO-Granden, also jene, die gerade erst Gehaltserhöhungen größtenteils – erheblich – über die 10.000-Euro-Grenze hinaus bekommen haben, zum Sonntags-Krisengipfel nach Wien, um sich die Absolution erteilen zu lassen. Die bekam er nicht, aber er darf bleiben. Noch.