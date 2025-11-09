Vorteilswelt
Mahrer vor Ablöse?

WKO: Krisengipfel und Gerüchte um Nachfolgerin

Innenpolitik
09.11.2025 14:14

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer kämpft nach der missglückten Lohndebatte um das politische Überleben. In diesen Stunden findet in Wien – nach „Krone“-Informationen allerdings auf Wunsch des Chefs selbst – ein Krisengipfel mit Ländervertretern statt. Es gibt einige, die Mahrers Ablöse wollen. Auch eine potenzielle Nachfolgerin wird bereits kolportiert.

Die Stimmung brodelt. Während die einen hoffen, dass wieder Ruhe in die Organisation kommt, sehen andere das Maß nun endgültig voll. Vor allem von den Wirtschaftskammer-Präsidentinnen aus Tirol, Barbara Thaler, und aus Oberösterreich, Doris Hummer, musste Mahrer Kritik einstecken. Auch der Wiener Kammerchef Walter Ruck soll ihm nicht wohlgesinnt sein.

Der WKO-Chef steht unter Druck.
Der WKO-Chef steht unter Druck.

Mahrer gilt als Mann von Sebastian Kurz und hat mit einigen in der Kammer eine Rechnung offen.

Doris Hummer wird als Favoritin gehandelt.
Doris Hummer wird als Favoritin gehandelt.

Als Favoritin für eine etwaige Nachfolge gilt die Oberösterreicherin Hummer. Sie und die Tirolerin Thaler gingen als erste in die Offensive und übten öffentlich Kritik am amtierenden Präsidenten. „Das ist ein einziges Desaster, ein großer Fehler, und es hat viel Vertrauen gekostet“, so Thaler zur „Krone“ am Sonntag.

Barbara Thaler zeigte sich „erschüttert“.
Barbara Thaler zeigte sich „erschüttert".

Auf die Frage, ob Mahrer als Präsident noch tragbar ist, antwortete Thaler nicht: „Mir geht es in erster Linie darum, die Organisation wieder nach vorne zu bringen und den Reputationsschaden zu beseitigen, und dafür wird es viel harte Arbeit brauchen.“

Emotionale Debatte über Bezüge
Mahrer war in den vergangenen Tagen in der Debatte um die Gehaltsanpassungen für WKO-Beschäftigte um Schadensbegrenzung bemüht. Es seien Fehler passiert, er könne die Kritik nachvollziehen, erklärte er gegenüber mehreren Medien. Im kommenden Jahr werde es keine Erhöhung der Entgelte für die Spitzenkämmerer geben. Am System der Gehaltsanpassung will Mahrer allerdings festhalten, zeigte sich aber diskussionsbereit. Eine Senkung der Kammerumlagen oder seinen Rücktritt schloss er unterdessen kategorisch aus.

Halbe Wahrheit bei Anpassung
Nach heftiger Kritik an den vergleichsweise üppigen Gehaltsanpassungen von 4,2 Prozent (über Inflation) in der Wirtschaftskammer hatte Mahrer anfangs von einer Reduzierung des angedachten Plus für die Mitarbeitenden gesprochen – später relativierte er allerdings seine Angaben. So war zunächst von einer Halbierung auf 2,1 Prozent die Rede, tatsächlich gibt es aber nur im ersten Halbjahr gar keine Erhöhung, im zweiten dafür eine von 4,2 Prozent. Damit ist der Ausgangswert für das Jahr darauf deutlich höher, als er es bei 2,1 Prozent für das ganze Jahr 2026 gewesen wäre.

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Porträt von Erich Vogl
Erich Vogl
