Kärntner Bauern spenden Heuballen für Brandopfer

Große Hilfsbereitschaft gibt es jetzt nach den verheerenden Stallbränden in Oberdorf (Kärnten): Denn Landwirte wollen ihren Kollegen eine kleine Freude bereiten, spenden jetzt Heuballen.
„Wenn es wem schlecht geht, helfen wir Bauern zusammen“, sagt Wolfgang Wallner, Landwirt aus Oberdrauburg.
Der 29-Jährige und seine Familie wollen den Landwirten, deren Ställe im Rennweger Oberdorf abgebrannt sind, unter die Arme greifen. „Wir spenden einen Lkw mit Heuballen. Wir haben genug, geben gerne ab, wenn wir damit helfen können.“
Nicht nur in Oberdrauburg will man den Opfern von Oberdorf helfen. Auch Fritz Gfrerer aus Grafenstein stellt hundert Heuballen zur Verfügung: „Ich habe mit meiner Viehwirtschaft aufgehört – gebe die Ballen gerne her und will damit etwas Gutes tun“, sagt er.
Dankbarkeit in Rennweg groß
In Rennweg zeigt man sich dafür mehr als dankbar. „Es tut einfach gut, Hilfe von Außen zu erhalten. In solchen tragischen Zeiten spürt man den Zusammenhalt einmal mehr“, sagt Bürgermeister Franz Aschbacher.
Auch Transportfirmen helfen mit
Die Firmen Winkler, Kohlmaier, Staber Transport und Astra Biowärme werden mit ihren Lastern die Ballen liefern. „Auch das passiert ehrenamtlich“, freut sich Aschbacher.
In Oberdorf ist übrigens weiter unklar, wer hinter den Bränden steckt. Ermittler gehen von Brandstiftung aus.
