Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Brandserie

Kärntner Bauern spenden Heuballen für Brandopfer

Kärnten
04.11.2025 20:00
Familie Wallner aus Oberdrauburg will Bauern, deren Hof Opfer von Flammen wurde, mit einer ...
Familie Wallner aus Oberdrauburg will Bauern, deren Hof Opfer von Flammen wurde, mit einer Heuballen-Spende in dieser schweren Zeit unter die Arme greifen.(Bild: Wolfgang Wallner)

Große Hilfsbereitschaft gibt es jetzt nach den verheerenden Stallbränden in Oberdorf (Kärnten): Denn Landwirte wollen ihren Kollegen eine kleine Freude bereiten, spenden jetzt Heuballen.

0 Kommentare

„Wenn es wem schlecht geht, helfen wir Bauern zusammen“, sagt Wolfgang Wallner, Landwirt aus Oberdrauburg.

Der 29-Jährige und seine Familie wollen den Landwirten, deren Ställe im Rennweger Oberdorf abgebrannt sind, unter die Arme greifen. „Wir spenden einen Lkw mit Heuballen. Wir haben genug, geben gerne ab, wenn wir damit helfen können.“

Nicht nur in Oberdrauburg will man den Opfern von Oberdorf helfen. Auch Fritz Gfrerer aus Grafenstein stellt hundert Heuballen zur Verfügung: „Ich habe mit meiner Viehwirtschaft aufgehört – gebe die Ballen gerne her und will damit etwas Gutes tun“, sagt er.

Dankbarkeit in Rennweg groß
In Rennweg zeigt man sich dafür mehr als dankbar. „Es tut einfach gut, Hilfe von Außen zu erhalten. In solchen tragischen Zeiten spürt man den Zusammenhalt einmal mehr“, sagt Bürgermeister Franz Aschbacher.

Lesen Sie auch:
Ausnahmezustand in der Kärntner Ortschaft Oberdorf nach insgesamt fünf Bränden! Ermittler gehen ...
Krone Plus Logo
Unruhe in Oberdorf
„Bürgerwehr hilft gegen den Feuerteufel nicht!“
03.11.2025
Krone Plus Logo
Brandserie
Ganzer Ort in Angst: „Wann hört das endlich auf?“
31.10.2025
Albtraum hat kein Ende
Fünfter Brand: Nun brennt Keller in Oberdorf!
31.10.2025

Auch Transportfirmen helfen mit
Die Firmen Winkler, Kohlmaier, Staber Transport und Astra Biowärme werden mit ihren Lastern die Ballen liefern. „Auch das passiert ehrenamtlich“, freut sich Aschbacher.

In Oberdorf ist übrigens weiter unklar, wer hinter den Bränden steckt. Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
149.215 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
133.471 mal gelesen
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
129.363 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Mehr Kärnten
Nach Brandserie
Kärntner Bauern spenden Heuballen für Brandopfer
Krone Plus Logo
Fahndung läuft
Millionenbetrüger vom Wörthersee auf der Flucht
Viele offene Fragen
Bürgerinitiative kämpft um historische Mauer
Durch Koralmtunnel
Güterverkehr gestartet: 1450 Tonnen auf Schiene
Krone Plus Logo
„Wie eine Kriminelle“
Österreichs Olympia-Dritte in Antalya abgeschoben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf