„Bürgerwehr hilft gegen den Feuerteufel nicht!“

Die Suche nach dem Brandstifter, der laut Ermittlern fünf Brände im Kärntner Oberdorf gelegt haben soll, nimmt kein Ende: Exekutive und Gemeindevertreter wollen die aufgewühlten und seit Wochen in Angst lebenden Bewohner beruhigen.
Drohnen fliegen über Oberdorf, Bewohner schützen ihre Häuser mit Videokameras und Bewegungsmeldern – und dennoch ist es dem unbekannten Feuerteufel gelungen, Freitagfrüh ein Kellerabteil in Flammen aufgehen zu lassen. Das ist bereits der fünfte Brand, der sich innerhalb eines halben Jahres in der Rennweger Ortschaft ereignet hat.
