Unruhe in Oberdorf

„Bürgerwehr hilft gegen den Feuerteufel nicht!“

Kärnten
03.11.2025 06:00
Ausnahmezustand in der Kärntner Ortschaft Oberdorf nach insgesamt fünf Bränden! Ermittler gehen ...
Ausnahmezustand in der Kärntner Ortschaft Oberdorf nach insgesamt fünf Bränden! Ermittler gehen nun bei allen fünf Fällen von Brandstiftung aus.(Bild: Roland Holitzky)

Die Suche nach dem Brandstifter, der laut Ermittlern fünf Brände im Kärntner Oberdorf gelegt haben soll, nimmt kein Ende: Exekutive und Gemeindevertreter wollen die aufgewühlten und seit Wochen in Angst lebenden Bewohner beruhigen.

Drohnen fliegen über Oberdorf, Bewohner schützen ihre Häuser mit Videokameras und Bewegungsmeldern – und dennoch ist es dem unbekannten Feuerteufel gelungen, Freitagfrüh ein Kellerabteil in Flammen aufgehen zu lassen. Das ist bereits der fünfte Brand, der sich innerhalb eines halben Jahres in der Rennweger Ortschaft ereignet hat.

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Kärnten

Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Unruhe in Oberdorf
„Bürgerwehr hilft gegen den Feuerteufel nicht!“
Öffis in Kärnten
„Man ist zeiteffizienter und sparsamer unterwegs“
Energie, die wirkt
Kelag investiert 2,6 Milliarden in Kärnten
Krone Plus Logo
In der 2. Klasse C
Coach bedient: „Es war ein grausames Spiel!“
Krone Plus Logo
Älteste Martinskirche
Elitesoldat mit Gans und „Indianer“ im Gotteshaus
