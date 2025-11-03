„Bürgerwehr hilft gegen den Feuerteufel nicht!“

Drohnen fliegen über Oberdorf, Bewohner schützen ihre Häuser mit Videokameras und Bewegungsmeldern – und dennoch ist es dem unbekannten Feuerteufel gelungen, Freitagfrüh ein Kellerabteil in Flammen aufgehen zu lassen. Das ist bereits der fünfte Brand, der sich innerhalb eines halben Jahres in der Rennweger Ortschaft ereignet hat.