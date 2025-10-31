Vorteilswelt
Albtraum hat kein Ende

Fünfter Brand: Nun brennt Keller in Oberdorf!

Kärnten
31.10.2025 08:20
Und wieder brennt es in Oberdorf (Archivbild).
Und wieder brennt es in Oberdorf (Archivbild).

Es sind unfassbare Szenen, die sich gerade im Rennweger Oberdorf in Kärnten abspielen. In den frühen Freitagmorgenstunden verzeichnet die Polizei den fünften Brand innerhalb eines halben Jahres: Der Feuerteufel dürfte also wieder zugeschlagen haben. 



Der Albtraum nimmt kein Ende: Denn in den frühen Freitagmorgenstunden brannte es im Ortsteil Oberdorf in Rennweg am Katschberg wieder! Und zwar zum fünften Mal innerhalb eines halben Jahres. Dieses Mal ging ein Kellerabteil im Ortsteil in Flammen auf. Dort war Holz gelagert.

Hundeführer im Einsatz
Auch die Feuerwehr wurde alarmiert. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. „Hundeführer sind auf dem Weg, die Staatsanwaltschaft ist informiert!“, gibt Polizeisprecher Werner Pucher im Gespräch mit der „Krone“ Freitagfrüh bekannt. 

Wie die Polizei bekannt gibt, „gibt es die Möglichkeit, in das Kellerabteil von außen hineinzugelangen“. Denn wieder deutet alles auf Brandstiftung hin. Die Staatsanwaltschaft bestellt einen Sachverständigen, der auch diesen Brand beurteilt, gibt Staatsanwalt Christian Pirker bekannt.

Dauerüberwachung bislang erfolglos
Obwohl der Ort dauernd überwacht wird, die Polizeipräsenz erhöht wurde und die Polizei auch in Zivil unterwegs ist, tappen die Ermittler im Dunklen. Die Suche nach möglichen Tätern, die die vergangenen Brände gelegt haben könnten, läuft jedenfalls auf Hochtouren. 

Loading




