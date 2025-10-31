Fünfter Brand: Nun brennt Keller in Oberdorf!

Der Albtraum nimmt kein Ende: Denn in den frühen Freitagmorgenstunden brannte es im Ortsteil Oberdorf in Rennweg am Katschberg wieder! Und zwar zum fünften Mal innerhalb eines halben Jahres. Dieses Mal ging ein Kellerabteil im Ortsteil in Flammen auf. Dort war Holz gelagert.