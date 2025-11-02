Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Nassfeld

Neue Kabinenbahn: In sieben Minuten auf den Berg

Kärnten
02.11.2025 16:00
Kärntens größtes Skigebiet, das Nassfeld, startet mit einer großen Investition in die ...
Kärntens größtes Skigebiet, das Nassfeld, startet mit einer großen Investition in die Wintersaison.(Bild: Gartnerkofel Liftgesellschaft)

Die neue Kabinenbahn am Nassfeld spielt alle Stücke: Platz für zehn Mitfahrer, Ledersitze und barrierefreie Ein- und Ausstiege. 16 Millionen Euro wurden in die Gartnerkofelbahn investiert.

0 Kommentare

16 Millionen Euro hat der Neubau der 10er-Kabinenbahn Gartnerkofelbahn gekostet. Sie wird mit Saisonstart am 5. Dezember ihre Arbeit aufnehmen und löst den bisherigen 4er-Sessellift ab. Immerhin 40 Jahre hat dieser auf dem Buckel und in diesen Jahren 32 Millionen Winterfreunde auf das Nassfeld gebracht. „Nach vier Jahrzehnten Sommer- und Winterbetrieb war ein Austausch alternativlos“, betont Klaus Herzog, Geschäftsführer der Nassfeld Lift GesmbH & CO KG.

Und die neue Kabinenbahn spielt sämtliche Stücke in Sachen Technik und Komfort. 55 vollverglaste Panoramakabinen bringen bis zu 2620 Gäste pro Stunde in nur 6,30 Minuten auf den Berg.

Barrierefreie Panoramabahn am Nassfeld
Außerdem sind alle Ein- und Ausstiege barrierefrei. In den Kabinen sitzt man auf schicken Ledersitzen. Platz gibt es für zehn Personen und bis zu drei Fahrräder. Sogar in der Nacht könnte die Bahn fahren. Außerdem gibt es neue Gastro-Einheiten am Berg und im Tal.

Die neue Kabinenbahn kann bis zu 2620 Gäste pro Stunde befördern.
Die neue Kabinenbahn kann bis zu 2620 Gäste pro Stunde befördern.(Bild: Gartnerkofel Liftgesellschaft)

„Diese Investition wird das Nassfeld als Ganzjahresdestination für Gäste und Einheimische weiter attraktivieren“, freut sich Herzog. Weitere sieben Millionen Euro wurden übrigens in die Modernisierung des Skigebiets gesteckt. Seit dem Sommer gibt es ein Kinderübungsgelände auf der Tressdorfer Alm. Außerdem wurden neue Schneeerzeuger installiert. 

Porträt von Elisabeth Nachbar
Elisabeth Nachbar
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
165.198 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
130.321 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
117.320 mal gelesen
Mehr Kärnten
Zwei Tore aberkannt
Umkämpfte Partie! Remis zwischen WAC und WSG Tirol
Am Nassfeld
Neue Kabinenbahn: In sieben Minuten auf den Berg
Krone Plus Logo
Trainerin als Heldin
Herzinfarkt! Schiri kippte am Fußballfeld um
Internationale Serie
Kärntner Filmemacher zeigen die königlichen Gärten
Krone Plus Logo
Hoffnung auf 2026
Gewerblicher Wohnbau: Kärnten ist Schlusslicht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf