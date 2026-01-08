Auto-Überschlag nach Kollision mit Aufpralldämpfer

Bei winterlichen Fahrverhältnissen verlor am Donnerstag auf der Inntalautobahn bei Haiming ein Autolenker die Kontrolle und krachte gegen einen Aufpralldämpfer.
Am Donnerstag um 17.40 Uhr ereignete sich auf der A12 im Gemeindegebiet von Haiming in Fahrtrichtung Osten ein Verkehrsunfall mit Eigenverletzung. Ein 58-jähriger Österreicher fuhr mit seinem Pkw alleine von Landeck kommend in Richtung Innsbruck.
Auto überschlug sich
Im Gemeindegebiet von Haiming, auf Höhe des Parkplatzes, fuhr der Mann aufgrund derzeit unbekannter Ursache auf den dortigen Aufpralldämpfer auf. Dadurch überschlug sich sein Auto und blieb rund 25 Meter danach auf der Überholspur der A12 auf den Rädern liegen. Der Österreicher erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.
Einsatz im Schneetreiben
Die Erstversorgung erfolgte durch den Notarzt. Der Verunfallte wurde mit dem Rettungswagen ins KH Zams verbracht.
Beteiligte Einsatzkräfte waren die FFW Silz mit 4 Fahrzeugen und 25 Mann, die Rettung mit Notarzt sowie der Streckendienst der Asfinag.
