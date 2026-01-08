Auto-Überschlag nach Kollision mit Aufpralldämpfer

Auto überschlug sich

Im Gemeindegebiet von Haiming, auf Höhe des Parkplatzes, fuhr der Mann aufgrund derzeit unbekannter Ursache auf den dortigen Aufpralldämpfer auf. Dadurch überschlug sich sein Auto und blieb rund 25 Meter danach auf der Überholspur der A12 auf den Rädern liegen. Der Österreicher erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.