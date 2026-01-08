„Leben triumphiert“
Berggorilla-Zwillinge geben im Konflikt Hoffnung
Im von bewaffneten Konflikten geplagten Osten der Demokratischen Republik Kongo haben äußerst seltene Berggorillas, die vom Aussterben bedroht sind, das Licht der Welt erblickt.
Die Freude über die herzigen Zwillinge ist riesig. „Die beiden Neugeborenen sind männlich“, teilte der Mitarbeiter des Virunga-Nationalparks, Methode Uhoze, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP begeistert am Telefon mit. Die Jungtiere waren am vergangenen Samstag entdeckt worden.
„Trotz aller Herausforderungen triumphiert das Leben“, kommentierte die kongolesische Naturschutzbehörde ICCN die Zwillingsgeburt in Onlinenetzwerken. Sie veröffentlichte ein Foto eines weiblichen Gorillas, der zwei Neugeborene in seinen Armen hält, von denen lediglich Hände und Ohren zu sehen sind.
Weltweit leben Schätzungen zufolge nur noch 1063 Berggorillas in freier Wildbahn, 350 davon waren 2021 im Virunga-Nationalpark beheimatet. Zwillinge gibt es bei weniger als einem Prozent der Geburten. Parksprecher Bienvenu Bwende zufolge waren im vergangenen Jahr acht weitere Berggorillas zur Welt gekommen.
Region seit drei Jahrzehnten von Konflikten erschüttert
Der an Bodenschätzen reiche Osten der DR Kongo, in dem der Virunga-Nationalpark liegt, wird seit drei Jahrzehnten von Konflikten erschüttert. Anfang des Jahres war dort die M23 eingefallen, wodurch sich die Lage nochmals verschärft hatte. Im Zuge dieser Offensive hatte die M23 unter anderem die Großstädte Goma und Bukavu eingenommen. Tausende Menschen wurden bei den Kämpfen getötet. Ruanda bestreitet, die M23 zu unterstützen. Experten der Vereinten Nationen gehen aber davon aus, dass die ruandische Armee eine „entscheidende“ Rolle bei der Offensive der Miliz spielte.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.