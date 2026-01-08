Berggorilla-Zwillinge geben im Konflikt Hoffnung

Region seit drei Jahrzehnten von Konflikten erschüttert

Der an Bodenschätzen reiche Osten der DR Kongo, in dem der Virunga-Nationalpark liegt, wird seit drei Jahrzehnten von Konflikten erschüttert. Anfang des Jahres war dort die M23 eingefallen, wodurch sich die Lage nochmals verschärft hatte. Im Zuge dieser Offensive hatte die M23 unter anderem die Großstädte Goma und Bukavu eingenommen. Tausende Menschen wurden bei den Kämpfen getötet. Ruanda bestreitet, die M23 zu unterstützen. Experten der Vereinten Nationen gehen aber davon aus, dass die ruandische Armee eine „entscheidende“ Rolle bei der Offensive der Miliz spielte.