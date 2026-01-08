Elferkrimi! Paris Saint-Germain gewinnt Supercup

Den zweiten Treffer für Paris erzielte Ousmane Dembele (13.) zur frühen Führung des Favoriten. Marseille drehte durch einen Elfer von Mason Greenwood (76.) und ein Eigentor von Willian Pacho (87.) nach dem Seitenwechsel die Partie. Den einzigen Supercup, den der amtierende Champions-League-Sieger seit 2013 verloren hat, war 2021 gegen Lille.