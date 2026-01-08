VW-Werk dicht: Deutschland zittert vor Sturmtief

VW stoppt wegen „Elli“ am Freitag Produktion in Emden

Der deutsche Autokonzern VW lässt am Freitag in Emden die Produktion ruhen. Grund sei die sich abzeichnende Wetterlage und daraus folgende Probleme für Mitarbeiter und Lieferketten. Beide Schichten würden entfallen, die Bänder für einen Tag stillstehen, bestätigte ein Sprecher. In Emden werden die Elektromodelle ID.4 und ID.7 gebaut. An allen anderen VW-Standorten werde die Produktion „nach jetzigem Stand“ normal laufen, fügte der Sprecher hinzu. Das gelte auch für das Stammwerk in Wolfsburg. Osnabrück und Zwickau seien derzeit ohnehin noch in der Produktionspause zum Jahreswechsel.