Kerze in Gartenhaus löste Feuerwehreinsatz aus

Beim Eintreffen der Polizeistreife waren bereits vier Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Ebbs mit 30 Mann vor Ort, die das Feuer löschten. Der Brand dürfte von einer im Gartenhaus abgestellten Kerze ausgegangen sein, die der 72-jährige Besitzer des Gartenhauses dort abgestellt hatte.