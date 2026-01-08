Kerze in Gartenhaus löste Feuerwehreinsatz aus

Der Brand einer Gartenhecke nahe Wohnhäusern in Oberndorf rief am Donnerstag die Feuerwehr auf den Plan. Das Feuer war von einem nahen Gartenhäuschen ausgegangen, in dem ein 72-Jähriger mit einer Kerze hantiert hatte.
Am Donnerstag gegen 12.15 Uhr meldete eine 50-jährige Österreicherin den Brand eines Gartenhauses auf dem zum Wohnhaus dazugehörigen Grundstück in Oberndorf.
Beim Eintreffen der Polizeistreife waren bereits vier Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Ebbs mit 30 Mann vor Ort, die das Feuer löschten. Der Brand dürfte von einer im Gartenhaus abgestellten Kerze ausgegangen sein, die der 72-jährige Besitzer des Gartenhauses dort abgestellt hatte.
Durch den Brand wurde auch die Nachbarhecke beschädigt. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt.
