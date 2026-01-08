Der nächste Spieler setzt Austria ein Ultimatum!

Der Nächste, bitte! Und die Fußballer-Gewerkschaft „VdF“ geht davon aus, dass am Freitag weitere Profis der Austria Klagenfurt ein Zahlungs-Ultimatum stellen. Der neue, von Richterin Gudrun Slamanig festgelegte Stichtag für die Bezahlung der ÖGK-Schulden scheint zudem fix.