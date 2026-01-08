Vorteilswelt
Winterliche Fahrbahn

Glück im Unglück bei Kollision mit einem Lastwagen

Salzburg
08.01.2026 20:30
Das Unglück passierte bei winterlichen Verhältnissen.
Das Unglück passierte bei winterlichen Verhältnissen.

Winterliche Fahrbahn, dichter Frühverkehr und ein Zusammenstoß zweier Fahrzeuge: Auf der B158 in Strobl kam es Donnerstagfrüh zu einem Unfall zwischen Pkw und Lkw. Trotz erheblicher Sachschäden hatten beide Lenker großes Glück.

Bei winterlichen Straßenverhältnissen ist es am Donnerstagmorgen auf der Wolfgangsee Bundesstraße (B158) in der Gemeinde Strobl (Flachgau) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 7.30 Uhr kollidierten ein Pkw und ein Lastwagen.

Trotz der Wucht des Zusammenstoßes blieben beide Fahrzeuglenker unverletzt. Die Feuerwehr Strobl rückte aus, sicherte den Unfallbereich ab und übernahm die Reinigung der Fahrbahn

Salzburg

