KI-Boom lässt bei US-Techfirmen Gewinne sprudeln

Die hohen Ausgaben zahlen sich für Alphabet, Meta und Microsoft in kräftigem Wachstum aus. Die Quartalsumsätze der Konzerne legten kräftig zu. Alphabet übersprang dabei erstmals die Schwelle von 100 Milliarden Dollar, sagte Konzernchef Sundar Pichai. Bei der Google-Mutter und Microsoft wuchsen die jeweiligen Cloud-Sparten etwa doppelt so stark wie die Konzernerlöse. Meta und Alphabet erhielten von robusten Werbeeinnahmen Rückenwind.