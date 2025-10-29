Nvidia als 1. Firma über 5 Billionen Dollar wert

Nivida hat sich zum Rückgrat der KI-Industrie entwickelt

Nvidia hat sich vom Nischenanbieter für Grafikkarten zum Rückgrat der globalen KI-Industrie entwickelt. „Sie haben es geschafft, die meisten der aktuell spannendsten und einflussreichsten Themen der Tech-Welt aufzugreifen“, formulierte es Bob O‘Donnell von TECHnalysis Research. Die enorme Bewertung weckt zugleich hohe Erwartungen an die Quartalsberichte, bei denen bereits ein Anflug von Schwäche heftige Kursreaktionen auslösen kann. Nvidia legt seine Zahlen für das dritte Quartal am 19. November vor.