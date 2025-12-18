Eingeklemmt, und plötzlich fing die Kleidung Feuer

Schwerer Unfall in einer Baugrube in Klagenfurt: Bei Flämmarbeiten auf einer Baustelle am Donnerstagnachmittag kippte plötzlich eine Mauer um und fiel auf einen 55-jährigen Arbeiter.
In einer Baugrube auf einer Klagenfurter Baustelle war gerade ein 55-jähriger Klagenfurter damit beschäftigt, Flämmarbeiten durchzuführen. „Plötzlich stürzte eine zuvor geschnittene Mauer in Richtung des 55-Jährigen“, berichtet die Polizei. „Brocken dieser Mauer stürzten auf das Bein und auf die neben ihm befindliche Gasflasche.“
Dabei wurde unglücklicherweise das Ventil geöffnet und Gas trat aus, kam auf die Kleidung des Arbeiters. Sofort entzündete sich das Gas und setzte den Stoff in Brand. „Ein in derselben Baugrube befindlicher Arbeitskollege versuchte, die brennenden Kleidungsstücke auszuziehen und zu löschen“, so die Polizei. „Das Bein des 55-Jährigen war aber unter einem Mauerbrocken eingeklemmt.“
Erst nachdem die Mauerbrocken durch einen Bagger entfernt wurden, konnte der Mann befreit und notärztlich versorgt werden. Anschließend wurde der 55-Jährige schwer verletzt ins Klinikum Klagenfurt gebracht.
