Eingeklemmt, und plötzlich fing die Kleidung Feuer

Dabei wurde unglücklicherweise das Ventil geöffnet und Gas trat aus, kam auf die Kleidung des Arbeiters. Sofort entzündete sich das Gas und setzte den Stoff in Brand. „Ein in derselben Baugrube befindlicher Arbeitskollege versuchte, die brennenden Kleidungsstücke auszuziehen und zu löschen“, so die Polizei. „Das Bein des 55-Jährigen war aber unter einem Mauerbrocken eingeklemmt.“