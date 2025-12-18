Bombendrohung: Polizei durchsuchte Bahnhof Bruck

Weil ein Fahrgast eine Bombendrohung aussprach, wurde am Donnerstagabend der Bahnhof Bruck an der Mur geräumt – der Zugverkehr stand still. Die Polizei fand jedoch schlussendlich nichts Verdächtiges.
Am Donnerstagabend herrschte Chaos im Zugverkehr im Murtal. Ein Fahrgast soll im Zug am Weg nach Bruck an der Mur eine Bombendrohung ausgesprochen haben – jedoch gebe es dazu widersprüchliche Aussagen, heißt es vonseiten der Polizei Steiermark.
Kein verdächtiger Gegenstand gefunden
Infolge wurden der Zugverkehr eingestellt und der Bahnhof Bruck an der Mur teilweise geräumt. Suchhunde durchsuchten die Gebäude und Züge. Gegen 20 Uhr dann die Entwarnung: Es wurde kein verdächtiger Gegenstand gefunden. Etwa 15 Minuten später konnten die Züge wieder anrollen.
Verdächtiger in Polizeigewahrsam
Jener Mann, der für den abendlichen Großeinsatz gesorgt hatte, befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Zu ihm und zu den Hintergründen kann die Polizei noch nichts Genaueres sagen.
