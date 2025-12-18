Bombendrohung: Polizei durchsuchte Bahnhof Bruck

Kein verdächtiger Gegenstand gefunden

Infolge wurden der Zugverkehr eingestellt und der Bahnhof Bruck an der Mur teilweise geräumt. Suchhunde durchsuchten die Gebäude und Züge. Gegen 20 Uhr dann die Entwarnung: Es wurde kein verdächtiger Gegenstand gefunden. Etwa 15 Minuten später konnten die Züge wieder anrollen.