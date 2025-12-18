Ein Hoch auf Zivilcourage: Das sind unsere Helden

Bühne frei für die Lebensretter des Jahres! Im Rahmen einer großen Gala von „Krone“, ORF und dem Bundeskanzleramt werden derzeit aus allen neun Bundesländern Menschen ausgezeichnet, die sich selbstlos für andere eingesetzt haben. Hier sind ihre Geschichten.
Selbstlos und mutig sind sie, unsere Helden des Jahres 2025, die im Rahmen der Lebensretter-Gala von „Krone“, ORF und Bundeskanzleramt ausgezeichnet wurden. „Es ist schön, zu sehen, wie viele beherzte Österreicher wir haben“, freute sich Familienministerin und Jurymitglied Claudia Plakolm über die herzerwärmenden Geschichten, die das Leben schrieb.
Wie jene der kleinen Leni aus Kärnten, die heuer fast an einem Flaschenverschluss erstickt wäre – bis Tierärztin Claudia Jordan zu ihr eilte und sie am Leben hielt, bis Notarzt Ulrich Hager eintraf: „Man hat Todesangst um dieses Kind, aber man muss trotzdem ruhig bleiben. Leni ist ein Löwenmädchen“, nahm Jordan die Auszeichnung als Lebensretterin gern entgegen. Die dankbaren Eltern ließen es sich nicht nehmen, mit Leni bei der Gala dabei zu sein.
Auch tierische Helden standen im Rampenlicht: Die fleißige „Fanny“ spürte mithilfe ihrer Suchhundeführerin Lena Tesch vom Roten Kreuz in Niederösterreich eine vermisste 70-jährige Dame auf. Die schwer Unterkühlte konnte gerettet werden.
Und in der Steiermark kam es zu einer lebensbedrohlichen Situation, als die Radfahrerin Annette Thaller von einem Hornissenschwarm attackiert und gestochen wurde. Das Ehepaar Weidacher war rasch zur Stelle und setzte unverzüglich die lebensrettende Notfallkette in Gang.
Bundeskanzler Christian Stocker überreichte die Preise an alle Helden persönlich und rief in diesen schweren Zeiten in Erinnerung, dass viele Geschichten auch ein Happy End haben: „Weil viele in Österreich das Wir immer noch vor das Ich stellen.“
