Ein Hoch auf Zivilcourage: Das sind unsere Helden

Wie jene der kleinen Leni aus Kärnten, die heuer fast an einem Flaschenverschluss erstickt wäre – bis Tierärztin Claudia Jordan zu ihr eilte und sie am Leben hielt, bis Notarzt Ulrich Hager eintraf: „Man hat Todesangst um dieses Kind, aber man muss trotzdem ruhig bleiben. Leni ist ein Löwenmädchen“, nahm Jordan die Auszeichnung als Lebensretterin gern entgegen. Die dankbaren Eltern ließen es sich nicht nehmen, mit Leni bei der Gala dabei zu sein.