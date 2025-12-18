EU könnte längere Frist für Mercosur bekommen

Konkret sollen die Zölle auf 91 Prozent aller gehandelten Waren wegfallen. Nach Berechnungen der EU-Kommission könnten die jährlichen EU-Exporte in die Mercosur-Staaten um bis zu 39 Prozent wachsen, die europäischen Exporteurinnen und Exporteure sollen zudem jedes Jahr rund vier Milliarden Euro einsparen. Derzeit liefert Europa unter anderem Autos und chemische Produkte über den Atlantik, die südamerikanischen Länder liefern hauptsächlich landwirtschaftliche Produkte und Rohstoffe. Für bestimmte Waren wie Rind- und Hühnerfleisch aus Mercosur-Staaten sieht das Abkommen eine Obergrenze für die zollfreie Einfuhr vor. Die Verhandlungen laufen bereits seit mehr als 25 Jahren.