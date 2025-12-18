EU könnte längere Frist für Mercosur bekommen

Die EU könnte eine längere Frist für die Unterzeichnung des Freihandelsabkommens Mercosur bekommen. Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva will mit den anderen Staaten darüber beraten, nachdem ihn Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Donnerstag angerufen hat.
Sie habe um eine Verlängerung gebeten, aber zugleich betont, dass sie selbst für einen Abschluss des Abkommens sei, sagte Lula. Italien gilt als Schlüsselland für die nötige Zweidrittelmehrheit. Meloni hatte ihre Zustimmung ursprünglich offengelassen, seit kurzem aber darauf gedrängt, mehr Zeit zu brauchen.
Ob die Europäische Union nun eine längere Frist bekommt oder nicht, dürfte den laufenden Gipfel in Brüssel beeinflussen. Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz hatte auf einen schnellen Beschluss gepocht, damit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa noch am Freitag nach Brasilia zur Unterzeichnung fliegen könnten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron pocht hingegen auf eine erneute Verschiebung der Entscheidung.
Darum geht es
Mit dem Freihandelsabkommen würde zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten, darunter Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay, die größte Handelszone der Welt mit mehr als 720 Millionen Menschen entstehen. Sie würde fast 20 Prozent der Weltwirtschaft und mehr als 31 Prozent der globalen Warenexporte abdecken.
Konkret sollen die Zölle auf 91 Prozent aller gehandelten Waren wegfallen. Nach Berechnungen der EU-Kommission könnten die jährlichen EU-Exporte in die Mercosur-Staaten um bis zu 39 Prozent wachsen, die europäischen Exporteurinnen und Exporteure sollen zudem jedes Jahr rund vier Milliarden Euro einsparen. Derzeit liefert Europa unter anderem Autos und chemische Produkte über den Atlantik, die südamerikanischen Länder liefern hauptsächlich landwirtschaftliche Produkte und Rohstoffe. Für bestimmte Waren wie Rind- und Hühnerfleisch aus Mercosur-Staaten sieht das Abkommen eine Obergrenze für die zollfreie Einfuhr vor. Die Verhandlungen laufen bereits seit mehr als 25 Jahren.
