Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Meloni für Abkommen

EU könnte längere Frist für Mercosur bekommen

Außenpolitik
18.12.2025 18:06
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (Bild) ist laut dem brasilianischen Präsidenten Lula ...
Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (Bild) ist laut dem brasilianischen Präsidenten Lula für eine Unterzeichnung des Freihandelsabkommens Mercosur.(Bild: EPA/RICCARDO ANTIMIANI)

Die EU könnte eine längere Frist für die Unterzeichnung des Freihandelsabkommens Mercosur bekommen. Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva will mit den anderen Staaten darüber beraten, nachdem ihn Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Donnerstag angerufen hat.

0 Kommentare

Sie habe um eine Verlängerung gebeten, aber zugleich betont, dass sie selbst für einen Abschluss des Abkommens sei, sagte Lula. Italien gilt als Schlüsselland für die nötige Zweidrittelmehrheit. Meloni hatte ihre Zustimmung ursprünglich offengelassen, seit kurzem aber darauf gedrängt, mehr Zeit zu brauchen. 

Ob die Europäische Union nun eine längere Frist bekommt oder nicht, dürfte den laufenden Gipfel in Brüssel beeinflussen. Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz hatte auf einen schnellen Beschluss gepocht, damit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa noch am Freitag nach Brasilia zur Unterzeichnung fliegen könnten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron pocht hingegen auf eine erneute Verschiebung der Entscheidung.

Darum geht es
Mit dem Freihandelsabkommen würde zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten, darunter Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay, die größte Handelszone der Welt mit mehr als 720 Millionen Menschen entstehen. Sie würde fast 20 Prozent der Weltwirtschaft und mehr als 31 Prozent der globalen Warenexporte abdecken.

Lesen Sie auch:
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
18.12.2025
Proteste in Frankreich
Bauern rebellieren gegen Mercosur und Keulungen
17.12.2025

Konkret sollen die Zölle auf 91 Prozent aller gehandelten Waren wegfallen. Nach Berechnungen der EU-Kommission könnten die jährlichen EU-Exporte in die Mercosur-Staaten um bis zu 39 Prozent wachsen, die europäischen Exporteurinnen und Exporteure sollen zudem jedes Jahr rund vier Milliarden Euro einsparen. Derzeit liefert Europa unter anderem Autos und chemische Produkte über den Atlantik, die südamerikanischen Länder liefern hauptsächlich landwirtschaftliche Produkte und Rohstoffe. Für bestimmte Waren wie Rind- und Hühnerfleisch aus Mercosur-Staaten sieht das Abkommen eine Obergrenze für die zollfreie Einfuhr vor. Die Verhandlungen laufen bereits seit mehr als 25 Jahren.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
170.244 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
97.558 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Society International
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
91.861 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Mehr Außenpolitik
Meloni für Abkommen
EU könnte längere Frist für Mercosur bekommen
Während einer Sitzung
Max Lerchers „illegaler“ Ausflug zur Spitalsdemo
Präsident zieht Bilanz
Van der Bellen: „Alle an einem Strang ziehen“
Doch kein Verzicht?
Selenskyj: USA sind gegen Beitritt zur NATO
Verbrenner-Aus gekippt
Schilling: „Planungssicherheit und Jobs in Gefahr“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf