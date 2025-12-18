Meta muss EU-Nutzern Zugriff auf ihre Daten geben

Der Fall Schrems wurde in den vergangenen elf Jahren dreimal vor dem OGH und zweimal vor dem EuGH verhandelt. Ihm wurden 500 Euro Entschädigung zugesprochen. Nun entschied der OGH nicht nur, dass Meta grundsätzlich alle persönlichen Daten offenlegen muss, sondern dass der Konzern auch unrechtmäßig Daten von Dritt-Apps und Websites gesammelt habe. Persönliche Werbung dürfe nur mit expliziter Einwilligung der Betroffenen geschaltet werden, hieß es. Meta müsse zudem sicherstellen, dass sensible Daten nicht gemeinsam mit anderen Daten verarbeitet würden.