IT-Branche: Auch vierte KV-Runde ohne Ergebnis

Keine Einigung hat es am Donnerstag in der vierten Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag (KV) der IT-Branche gegeben. Die Gewerkschaft GPA kündigte daher eine österreichweite Konferenz der Betriebsräte für den 8. Jänner an.
„Fest steht, dass auch wir unsere Gangart verschärfen werden müssen, wenn die Arbeitgeber weiterhin an ihrem Kurs des Stillstands festhalten“, sagte Sandra Steiner, Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA.
Gewerkschaft: Erhöhung der Mindestgehälter von 1,9% zu wenig
Die angebotene Erhöhung der Mindestgehälter von 1,9 Prozent für die rund 90.000 Beschäftigten war der Gewerkschaft zu wenig.
Aus Sicht der Arbeitnehmervertreter ist die Branche wirtschaftlich besser durch die letzten Jahre gekommen als die Gesamtwirtschaft. Bei der Betriebsräte-Konferenz soll über die weitere Vorgehensweise beraten werden.
