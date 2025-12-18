Vorteilswelt
Venezuela-Vermittler?

Lula: „Trump ist nach Differenzen Freund geworden“

Außenpolitik
18.12.2025 20:54
Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat sich als Vermittler zwischen US-Präsident ...
Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat sich als Vermittler zwischen US-Präsident Donald Trump und Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro angeboten.(Bild: APA/AP)

Brasiliens linker Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat US-Präsident Donald Trump als Freund bezeichnet. Nach anfänglichen Differenzen habe er eine gute Beziehung aufbauen können. „Zwei Männer im Alter von 80 Jahren haben keinen Grund, zu streiten“, sagte Lula.

0 Kommentare

Er wolle einen Krieg auf dem amerikanischen Kontinent verhindern, sagte der brasilianische Politiker weiter, und Trump daher fragen, wie Brasilien zu einem Ausweg aus der Krise beitragen könne. Er wolle den Präsidenten noch vor Weihnachten anrufen.

In letzter Zeit hat sich der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela immer weiter zugespitzt. Wie berichtet, hatte Trump am Dienstag eine vollständige Blockade aller sanktionierten Öltanker auf dem Weg von und nach Venezuela angekündigt. Zuletzt hatten die USA auch Kräfte in der Karibik zusammengezogen. Immer wieder kam es zu tödlichen Angriffen des Militärs auf Boote mit Menschen, die Drogen geschmuggelt haben sollen.

„Niemand legt offen, was er will“
Venezuelas Regierung hat nun eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt. „Jeden Tag gibt es neue Drohungen in den Zeitungen, und wir sind besorgt“, sagte Lula jetzt. „Niemand sagt konkret, warum dieser Krieg geführt werden muss. Ich weiß nicht, ob es um Öl oder um seltene Mineralien geht. Niemand legt offen, was er will.“ Er verstehe nicht genau, was dahinterstecke.

Der brasilianische Staatschef hatte bereits in den vergangenen Wochen mit Trump sowie dem venezolanischen Machthaber Nicolás Maduro gesprochen.

