Lula: „Trump ist nach Differenzen Freund geworden“

Brasiliens linker Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat US-Präsident Donald Trump als Freund bezeichnet. Nach anfänglichen Differenzen habe er eine gute Beziehung aufbauen können. „Zwei Männer im Alter von 80 Jahren haben keinen Grund, zu streiten“, sagte Lula.
Er wolle einen Krieg auf dem amerikanischen Kontinent verhindern, sagte der brasilianische Politiker weiter, und Trump daher fragen, wie Brasilien zu einem Ausweg aus der Krise beitragen könne. Er wolle den Präsidenten noch vor Weihnachten anrufen.
In letzter Zeit hat sich der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela immer weiter zugespitzt. Wie berichtet, hatte Trump am Dienstag eine vollständige Blockade aller sanktionierten Öltanker auf dem Weg von und nach Venezuela angekündigt. Zuletzt hatten die USA auch Kräfte in der Karibik zusammengezogen. Immer wieder kam es zu tödlichen Angriffen des Militärs auf Boote mit Menschen, die Drogen geschmuggelt haben sollen.
„Niemand legt offen, was er will“
Venezuelas Regierung hat nun eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt. „Jeden Tag gibt es neue Drohungen in den Zeitungen, und wir sind besorgt“, sagte Lula jetzt. „Niemand sagt konkret, warum dieser Krieg geführt werden muss. Ich weiß nicht, ob es um Öl oder um seltene Mineralien geht. Niemand legt offen, was er will.“ Er verstehe nicht genau, was dahinterstecke.
Der brasilianische Staatschef hatte bereits in den vergangenen Wochen mit Trump sowie dem venezolanischen Machthaber Nicolás Maduro gesprochen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.