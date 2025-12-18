Lula: „Trump ist nach Differenzen Freund geworden“

In letzter Zeit hat sich der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela immer weiter zugespitzt. Wie berichtet, hatte Trump am Dienstag eine vollständige Blockade aller sanktionierten Öltanker auf dem Weg von und nach Venezuela angekündigt. Zuletzt hatten die USA auch Kräfte in der Karibik zusammengezogen. Immer wieder kam es zu tödlichen Angriffen des Militärs auf Boote mit Menschen, die Drogen geschmuggelt haben sollen.