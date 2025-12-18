Vorteilswelt
Haben Sie sie erkannt?

Elina Garanca: Veränderung vor rundem Geburtstag

Adabei Österreich
18.12.2025 23:35

Schnipp, schnapp, Haare ab: Die lettische Opernsängerin Elīna Garanča entschied sich vor ihrem runden Geburtstag für eine optische Veränderung. Wir sagen: „Viva, la Diva!“

0 Kommentare

Bei einem Sing-Along-Konzert sang Elīna Garanča vor einigen Tagen mit 650 Kindern im Wiener Konzerthaus (siehe Video oben). Während der gemeinsame Gesang und die kulturelle Teilhabe der Schüler für Gänsehaut gesorgt haben, zog die lettische Opernsängerin auch mit einer neuen Optik alle Augen auf sich.

Statt wie gewohnt mit langer Mähne trat die 49-Jährige mit einem neuen peppigen Kurzhaarschnitt auf und sorgte damit für eine Überraschung.

Am Rande von „The Power of Music“ verriet Garanca den Grund für die Veränderung.
Am Rande von „The Power of Music“ verriet Garanca den Grund für die Veränderung.(Bild: KroneTV)

Für Garanča selber war es ungewohnt, erzählte sie, der Schritt zur Veränderung war aber jetzt genau der richtige: „Ich habe mir das schon länger überlegt. Nächstes Jahr werde ich einen runden Geburtstag feiern, und ich finde, die Haare gehören jetzt kürzer.“

Eines ist klar: Hier wird keinem Trend nachgelaufen. Das ist bewusstes Timing.

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
