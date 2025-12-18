Elina Garanca: Veränderung vor rundem Geburtstag

Bei einem Sing-Along-Konzert sang Elīna Garanča vor einigen Tagen mit 650 Kindern im Wiener Konzerthaus (siehe Video oben). Während der gemeinsame Gesang und die kulturelle Teilhabe der Schüler für Gänsehaut gesorgt haben, zog die lettische Opernsängerin auch mit einer neuen Optik alle Augen auf sich.